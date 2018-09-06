Детский писатель обвинил "Союзмультфильм" в воровстве персонажей

Детский писатель Андрей Усачев упрекнул киностудию "Союзмультфильм" в воровстве персонажей советской классики, о которых они предлагают литераторам писать новые книги и сценарии.

Усачев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал, что в апреле одно из издательств предложило ему поучаствовать в создании сюжетов и книг по готовым персонажам. В частности, написать новую историю про Винни-Пуха.

Писатель также уточнил, что в списке мультфильмов, о чьих персонажах предлагается писать истории, есть "Чебурашка", "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Котенок Гав", "Бременские музыканты", "Львенок и Черепаха", "Попугай Кеша", "Маугли", "Вовка в Тридевятом царстве".

По словам Усачева, такой прием называется новеллизацией - можно брать персонажей из мультфильма и помещать их в новые сюжеты по сценарию, закупленному киностудией.

По словам писателя, он ответил, что это "воровская история, и я в ней участия принимать не хочу".

Напомним, ранее у "Союзмультфильма" разгорелся спор с писателем Эдуардом Успенским.

В 2017 году Успенский написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию, которая планирует выпустить продолжение "Простоквашина" без его разрешения.

По его словам, он подписал со студией соглашение о сотрудничестве, но авторские права ей не передавал. Успенский утверждал, что киностудия предложила ему отказаться от авторских прав на героев мультфильма.

За несколько дней до смерти писателя стало известно, что Успенский и компания "Союзмультфильм" урегулировали конфликт.