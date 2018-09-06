06 Сентября 2018
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Хроники Урала: специальный проект Уральского Рабочего и Накануне.RU Свердловская область

Молодые тагильчане претендуют на самые высокие зарплаты на Урале

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter проанализировали базу резюме Свердловской области и выяснили, выпускники каких уральских вузов претендуют на самый большой ежемесячный доход. Оказалось, что наиболее высокие зарплатные притязания предъявляют соискатели, в разные годы окончившие Нижнетагильский технологический институт Уральского федерального университета, сообщают в пресс-службе компании.

средние ожидания по зарплате(2018)|Фото: Уральский рабочий

Выпускники Нижнетагильского филиала УрФУ в среднем рассчитывают на заработок в 67 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (57 тысяч рублей), на третьем — Уральский государственный медицинский университет (54,8 тысячи рублей). Завершают топ-15 выпускники Российского государственного профессионально-педагогического университета, претендующие на заработок в 40 тысяч рублей.

«Филиал Уральского федерального университета в Нижнем Тагиле готовит преимущественно технических специалистов, очень востребованных в России в последние годы. По нашим данным, его выпускники трудятся в профессиональных сферах, которые входят в топ-10 по размеру предлагаемых зарплат на Урале („Добыча сырья“, „Производство“, „Строительство“ и „Информационные технологии“) — отсюда и высокие ожидания, — прокомментировала результаты исследования директор „HeadHunter Урал“ Анна Хвостова. — В целом в данном рейтинге учитывались зарплатные пожелания выпускников всех факультетов вузов, но нужно понимать, что запросы гуманитариев и технических специалистов могут быть очень разными — это зависит от востребованности на рынке тех или иных профессий».

средние ожидания по зарплате(2018)|Фото: Уральский рабочий

Ожидания выпускников могут существенно разниться и в зависимости от опыта работы, отмечается в исследовании. Как правило, начинающие специалисты претендуют на зарплату в среднем в два раза ниже, чем их коллеги с опытом работы от шести лет и больше. Самый впечатляющий прогресс показали выпускники Уральского государственного медицинского университета — с годами их зарплата вырастает почти в три раза.

Больше всего резюме в Свердловской области разместили соискатели с дипломом УрФУ. Эксперты объясняют этот факт не только количеством выпускников данного вуза, но и широтой направлений подготовки. На втором месте — Уральский государственный экономический университет, на третьем — Уральский государственный педагогический университет.


Теги: зарплатный ожидания, технические специалисты, выпускники уральских вузов



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Молодые тагильчане претендуют на самые высокие зарплаты на Урале

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