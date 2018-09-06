В Воронежской области осудили работницу интерната, по вине которой при пожаре погибли три женщины

В Воронежской области осуждена работница Песковского психоневрологического интерната, по вине которой в результате пожара погибли три престарелые женщины, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

В 2016 году женщина, работающая уборщицей в интернате, решила забрать к себе трех престарелых женщин, страдающих психическими заболеваниями. Она поселила их в придворовой постройке – времянке площадью около 9 кв.м. возле своего дома в селе Рождественское Поворинского района. Пенсию женщин она решила оставлять себе в качестве оплаты за уход за ними.

Не желая следить за ними, осужденная ежедневно закрывала входную дверь времянки на металлический засов, и женщины не могли выходить из комнаты.

В феврале во времянке произошло возгорание. "В результате произошедшего пожара три женщины в возрасте 80, 64 и 58 лет погибли, будучи ограниченными в свободе передвижения и лишенными возможности выйти за пределы комнаты-времянки и тем самым спасти себе жизнь", - говорится в сообщении.

Работница интерната признала вину. Суд приговорил ее к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что исполнение наказания отсрочено до достижения младшим ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста.