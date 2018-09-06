06 Сентября 2018
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Хроники Урала: специальный проект Уральского Рабочего и Накануне.RU Свердловская область

Школьный неформат. Можно все или все-таки то, что можно по уставу?

В одной из школ Санкт-Петербурга разгорелся скандал — ученицу не допустили на торжественную линейку из-за необычной прически: волосы были выкрашены в синий цвет. Родители девицы обратились с жалобами на препятствование в получение образования к уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. После этого в администрации учебного заведения сделали вид, что не замечают ярких волос, и теперь девица ходит на занятия.

Подобные ситуации происходят практически каждый год и всегда вызывают жаркие споры. Педагогам часто не нравятся цветные волосы, пирсинг или татуировки учеников. Некоторые излишне эмоциональные преподаватели даже могут угрожать остричь экстравагантные шевелюры или выдернуть серьги. Конечно, этим недовольны родители, и нередко конфликт выходит за рамки школы. "Думаю, что выгонять ребенка с урока несправедливо. Образ — это выбор каждого; если родители позволяют, то почему бы и нет? — считает мама восьмиклассника, екатеринбурженка Анастасия Лемешева, — У нас сейчас такая мода на цветные волосы, довольно много детей с розовыми, синими и зелеными волосами. Но с порядками учебного заведения считаться стоит, тем более если это прописано в правилах".

синие волосы, подросток, школа(2018)|Фото:ucrazy.ru/

"Это нарушение конституционного права ребенка на образование. Девочка опасности для окружающих не представляла, общественных норм не нарушала. Дети в школе могут выглядеть, как угодно. Школа — это не про внешний вид", — считает мама второклассника стоматолог Анастасия.

Однако есть и другие, более здравые точки зрения относительного того - стоит ли таким образом самовыражаться в учебном заведении.

"В каждой школе, лицее или другом образовательной учреждении есть свой устав, в котором прописан, в частности, и внешний вид учащихся, — говорит учитель математики Александра Савичева, — Если там сказано, что неестественный цвет волос запрещен, то не стоит делать экстравагантные прически. Однако запретами и угрозами проблему не решить. С детьми это не работает. Нужно поговорить с ребенком или его родителями".

С педагогом согласны и психологи. Подростки, желая выделится, на замечания о неподобающем внешнем виде будут реагировать, скорее, агрессивно. "Не стоит угрожать ребенку срезанием волос или исключением из школы, — считает психолог Ирина Зуева, — Он будет поступать назло. Можно попробовать договориться. Но, конечно, родители и дети изначально должны были прочитать устав школы, чтобы потом не возникало спорных ситуаций".

Юристы считают, что любительницу экспериментировать с внешностью никто не имеет права отчислить или даже не пустить в школу. Но педагоги имеют право провести с ней профилактическую беседу. По словам юриста Станислава Голунова, выгнать с уроков — значит, нарушить право школьника на образование. Однако внешний вид должен соответствовать формату учебного заведения. Он отметил, что сейчас даже в суд могут не пустить человека приставы, если его дресс-код не соответствует деловому стилю.


Теги: школа, деловой стиль, подростки, цветные волосы, пирсинг



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Школьный неформат. Можно все или все-таки то, что можно по уставу?

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