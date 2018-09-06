Губернатор Прикамья утвердил новое почетное звание: "Наставник Пермского края"

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ о введении почетного звания "Наставник Пермского края", передает корреспондент Накануне.RU.

Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Получить почетное звание могут лучшие наставники из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйств, иных видов экономической деятельности, государственных и муниципальных служащих, работников образовательных, медицинских и фармацевтических организаций, работников культуры и деятелей искусства за личные заслуги на протяжении не менее трех лет

Инициаторами присвоения почетного звания могут быть органы госвласти, муниципального самоуправления, а также любые организации, независимо от форм собственности. Ходатайство о присвоении почетного звания необходимо направлять до 30 апреля. Ходатайства рассматривает комиссия и представляет главе региона заключение о целесообразности присвоения почетного звания. Окончательное решение принимает губернатор Прикамья.

Присваивается почетное звание раз в год - ко Дню молодежи, 27 июня. Получить его могут не более 10 жителей Прикамья.