Выемку документов проводят в здании правительства Иркутской области

В здании правительства Иркутской области идет выемка документов.

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Следственные действия связаны с проверкой исполнения в регионе лесного законодательства.

Ранее комиссия Генеральной прокуратуры РФ вскрыла масштабные нарушения, связанные с незаконными вырубками лесов в Иркутской области.

Были выявлены факты хищений древесины ценных пород под видом санитарных рубок. В нарушениях закона замешаны должностные лица, передает РИА Новости.

В прошлом году СМИ сообщили о задержании мэра Тайшетского района Иркутской области прямо на рабочем месте. В районной администрации прошли обыски, выемка документов.