06 Сентября 2018
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Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Выемку документов проводят в здании правительства Иркутской области

В здании правительства Иркутской области идет выемка документов.
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Теги: иркутская область, правительство, выемка документов



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Выемку документов проводят в здании правительства Иркутской области

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