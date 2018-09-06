Выемку документов проводят в здании правительства Иркутской области
В здании правительства Иркутской области идет выемка документов.
Следственные действия связаны с проверкой исполнения в регионе лесного законодательства.
Ранее комиссия Генеральной прокуратуры РФ вскрыла масштабные нарушения, связанные с незаконными вырубками лесов в Иркутской области.
Были выявлены факты хищений древесины ценных пород под видом санитарных рубок. В нарушениях закона замешаны должностные лица, передает РИА Новости.
В прошлом году СМИ сообщили о задержании мэра Тайшетского района Иркутской области прямо на рабочем месте. В районной администрации прошли обыски, выемка документов.