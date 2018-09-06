Ким Чен Ын назвал сроки ядерного разоружения

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын на переговорах с главой комитета по национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ёном рассказал о готовности к ядерному разоружению до конца первого президентского срока Дональда Трампа. Это первый случай, когда северокорейский лидер сколь-нибудь ясно высказался о сроках денуклеаризации.

Однако, как отмечает South China Morning Post, Чон передал, что дальнейшие более активные меры по отказу от ядерного оружия Пхеньян предпримет после того, как к первым, уже сделанным шагам КНДР, будут "продемонстрированы ответные меры".

Соединённым Штатам необходимо сделать ответные жесты доброй воли, в том числе официально завершить Корейскую войну, формально закончившуюся лишь перемирием в 1953 г. Пока единственной уступкой со стороны Вашингтона стала приостановка совместных с Сеулом учений, на которых отрабатывался захват КНДР.

Интересно, что в заметке Центрального телеграфного агентства Кореи, упоминающей об аудиенции, данной Ким Чен Ыном спецпосланнику южнокорейского президента, говорится о стремлении к денуклеаризации, но ничего не сообщается о её возможных сроках.

В официальном сообщении речь идёт только о готовности Пхеньяна полностью устранить на Корейском полуострове опасность вооруженного столкновения и страх войны и превратить эту землю в базу мира, где не существуют ни ядерное оружие, ни ядерная угроза. При этом Ким Чен Ын подчеркнул, что Север и Юг должны активнее стараться для осуществления денуклеаризации на Корейском полуострове.

Научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Роман Лобов считает, что заявления о ядерном разоружении стали для КНДР уже обязательными, однако у Пхеньяна и Сеула (а также Вашингтона и Пекина) довольно разные представления о том, как должна пройти денуклеаризация.

"Северокорейцы официально заявляют о том, что готовы к денуклеаризации полуострова на взаимных условиях. При этом подразумевается, что она должна пройти поэтапно, в отсутствие давления со стороны Сеула и Вашингтона, а также в условиях снятия экономических санкций и ликвидации американского присутствия на полуострове. С другой стороны, понятно, что отменять санкции никто не собирается, по вопросу об учениях в США не так давно фактически было заявлено, что отказ от августовских учений был разовой акцией. Да и мирный договор, на котором настаивают в КНДР, американцы увязывают с полной и необратимой денуклеаризацией", - рассказал он Накануне.RU.

В таких условиях, как считает эксперт, северокорейскому руководству просто невыгодно сдавать окончательно ракетный и ядерный арсенал, от наличия которого немало зависит обороноспособность страны. Что касается Южной Кореи, то Сеул хватается за любую возможность, чтобы сохранить диалог на плаву.

Кроме того, Чой Ый Ён заявил о достигнутой договорённости по встрече Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином 18-20 сентября в Пхеньяне. Однако, как отмечает Роман Лобов, сентябрьский саммит, несмотря на все разговоры, с огромной вероятностью закончится дежурной совместной декларацией с хорошо известными принципами. Да и в нынешней ситуации межкорейский диалог держится во многом из-за политической конъюнктуры.

После подписания лидерами двух корейских государств Пханмунчжомской декларации в ситуации на полуострове наметилась определённая разрядка. Однако США до сих пор не идут на подписание мирного договора, а КНДР уклоняется от полного и гарантированного отказа от ядерного оружия и средств его доставки. Кроме того, проблема Корейского полуострова активно используется Вашингтоном и в отношениях с Москвой и Пекином, в частности об их негативном влиянии на ситуацию недавно заявила постпред США при ООН Никки Хейли.