Верховная рада может "признать" ситуацию в Армянске "химатакой"

Если в Крым не будет допущена международная миссия для оценки ситуации с выбросами химикатов на заводе "Крымский титан" в Армянске, то Верховная рада должна признать произошедшее "химической атакой". Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Он призвал направить в Крым "неприкасаемую международную мониторинговую миссию" и обвинил Россию в "химатаках" в Сирии, Великобритании и Крыму.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова пожаловалась в связи с этим исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выброс произошел на прошлой неделе. После этого жители Армянска и Красноперекопска сообщили в соцсетях о появлении налета неизвестного происхождения на металлических предметах. Позднее власти региона сообщили, что дети, проживающие в Армянске, будут вывезены в санатории полуострова.