06 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Крым Украина

Верховная рада может "признать" ситуацию в Армянске "химатакой"

Если в Крым не будет допущена международная миссия для оценки ситуации с выбросами химикатов на заводе "Крымский титан" в Армянске, то Верховная рада должна признать произошедшее "химической атакой". Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Он призвал направить в Крым "неприкасаемую международную мониторинговую миссию" и обвинил Россию в "химатаках" в Сирии, Великобритании и Крыму.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова пожаловалась в связи с этим исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, выброс произошел на прошлой неделе. После этого жители Армянска и Красноперекопска сообщили в соцсетях о появлении налета неизвестного происхождения на металлических предметах. Позднее власти региона сообщили, что дети, проживающие в Армянске, будут вывезены в санатории полуострова.


Теги: Украина, Верховная рада, Крым, выброс, химикаты, Армянск



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Верховная рада может "признать" ситуацию в Армянске "химатакой"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.09.2018 18:51 Мск Следователи Крыма возбудили уголовное дело из-за выбросов химикатов в Армянске
Ранее 04.09.2018 12:27 Мск Из-за выбросов химикатов власти Крыма вывозят детей из Армянска
Ранее 29.08.2018 06:00 Мск На севере Крыма произошёл выброс загрязняющих веществ

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 402

Мнения из сети


Наши спецпроекты