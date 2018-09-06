Путин поздравил чемпионов мирового первенства по пулевой и стендовой стрельбе

Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Азарова, Дмитрия Романова и Максима Степанова с победой на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Они стали чемпионами в командном первенстве по стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени с дистанции 50 метров. Турнир проходил в южнокорейском Чанвоне.

"На нынешнем чемпионате вам не было равных. Вы проявили себя как сильная, нацеленная на результат команда, продемонстрировали настоящий боевой дух и сплочённость. И конечно, особо отмечу волевую победу Михаила Азаренко, завоевавшего "золото" в личном первенстве", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.