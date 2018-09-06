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происшествия Челябинская область

В Катав-Ивановске, где произошло землетрясение, снят режим ЧС

В Катав-Ивановском районе снят режим ЧС, введенный из-за сейсмической активности в муниципалитете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, режим ЧС снят, но работает режим повышенной готовности.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, за текущие сутки сейсмической активности в регионе не было. Рабочие межведомственные группы продолжают обследовать все объекты, пострадавшие от землетрясения.

Напомним, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. В 12.27, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе произошла повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6.


Теги: землетрясение, МЧС, ЧС, Катав-Ивановск,



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В Катав-Ивановске, где произошло землетрясение, снят режим ЧС

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