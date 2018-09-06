06 Сентября 2018
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происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после стрельбы из "Калашникова" по Audi

В Екатеринбурге после обстрела Audi A8 из автомата Калашникова, было возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия"), об этом Накануне.RU сообщили официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте происшествия уже изъяли вещественные доказательства, в том числе гильзы, предположительно, от автомата Калашникова и травматического пистолета, направлены в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка для проведения соответствующего исследования.

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"Также отмечу, что никаких требований нападавшие не высказывали. У потерпевших ничего не похитили. Обе машины получили механические повреждения, восстановлению подлежат. Раскрытие преступления взял под личный контроль взял глава регионального МВД генерал Михаил Бородин", - добавил Горелых.

Напомним, что сообщение о стрельбе в районе улиц Космонавтов и Завокзальной поступило в дежурную часть 5 сентября в 17.30. На место происшествия были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, усиленная следственно-оперативная группа, а также сыщики уголовного розыска.

В результате стрельбы никто из людей находившихся в машинах не погиб. Водитель Audi 1990 года рождения получил касательное ранение руки.


Теги: стрельба, машина, автомат, Екатернбург, мвд



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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после стрельбы из "Калашникова" по Audi

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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.09.2018 03:02 Мск Стрельба в Екатеринбурге: неизвестные обстреляли из автомата Audi

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