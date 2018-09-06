06 Сентября 2018
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наука и техника За рубежом

Стала известна стоимость новых iPhone линейки XS

СМИ узнали стоимость новых iPhone линейки XS, презентация которых состоится 12 сентября.

Цена будет начинаться от 799 евро, пишет издание Macerkorf со ссылкой на источники в Apple.

Так, минимальная стоимость iPhone 9 (точное имя пока неизвестно) составит 799 евро, iPhone XS - 909 евро, iPhone XS Plus - 1149 евро.

Под данным издания, это стоимость базовых моделей с объемом памяти в 64 ГБ. Доплата за смартфон с 256 ГБ памяти составит 170 евро.

Ожидается, что в этом году Apple также презентует модель на 512 ГБ. Сумма доплаты за нее не уточняется.

В мае в России снизились цены на старые модели iPhone. Так, смартфон iPhone SE на 128 гигабайта подешевел на 35% с момента старта продаж - до 25 тысяч рублей. В сентябре прошлого года цена на SE составляла 35 990 руб.

Также на 30% снизилась цена на iPhone 7 на 32 гигабайта, его можно приобрести за 38 тысяч рублей. На старте продаж цена составляла 56 900 рублей.


Теги: iPhone XS, цена



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Стала известна стоимость новых iPhone линейки XS

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