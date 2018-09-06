В Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в первом квартале 2019 года на уровне 4,5-5%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в РФ в первом квартале 2019 года может составить 4,5-5%, передает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Центробанке сообщили о росте инфляционных ожиданий россиян.

"Наш прогноз - именно в первом квартале (2019 года) мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5% до 5% мы сейчас ожидаем", - сказал министр.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 14 сентября.