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В Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в первом квартале 2019 года на уровне 4,5-5%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в РФ в первом квартале 2019 года может составить 4,5-5%, передает ТАСС.
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"Наш прогноз - именно в первом квартале (2019 года) мы достигнем максимального значения. Оно будет выше 4,5%. От 4,5% до 5% мы сейчас ожидаем", - сказал министр.

Напомним, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 14 сентября.


Теги: инфляция, рост, продукты, Минэкономразвития, Максим Орешкин



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В Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в первом квартале 2019 года на уровне 4,5-5%

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