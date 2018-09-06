Депутат Рады после отпуска в Крыму заявил, что регион добровольно вернулся в Россию

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий провел отпуск в Крыму, чтобы знать, почему полуостров вернулся в Россию. Об этом он заявил на канале NewsOne.

По его словам, многие "крутят пальцем у виска и говорят: "Какой возврат, вы что? Куда? Вот туда?"

"И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей! Я могу руку на сердце положить. Поверьте, дело не в том, что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди", - признал Балицкий.

Он также напомнил, что из 600 сотрудников СБУ только 200 переехали на Украину, а тысячи военных, милиционеров, судей остались в Крыму. "Они что, все под пистолетом, что ли, пошли? Нет", - сказал депутат.

При этом он заявил, что в Крыму "ситуация неоднозначная". Поэтому Украина должна создать условия, чтобы крымчане захотели на Украину.

"Мы должны перестать им отключать свет, перестать отключать газ и пугать их бандеровщиной", – фантазирует Балицкий.

Он призвал "простить все друг другу" для примирения внутри Украины.

Балицкий входит в "Оппозиционный блок" (осколки Партии регионов), и его выступление выдержано в характерном для этой партии духе - и нашим, и вашим. По этой причине она утратила поддержу в областях исторической Новороссии.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уже обратилась с официальным запросом в СБУ проверить, не предавал Балицкий ли "интересы Украины" во время отдыха в Крыму, заявила она с трибуны парламента.

"Надо узнать контакты этого человека, который будто бы представляет украинский парламент, с кем он там общался", - призвала она.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце августа депутат Верховной рады из "Блока Петра Порошенко" Иван Винник признал, что жители Крыма добровольно проголосовали за воссоединение с Россией.