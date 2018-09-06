06 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

армия и ВПК В России

В России намерены возобновить производство самого большого самолета-амфибии

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос".

Об этом сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом.

Данный самолет-амфибия должен был заменить воздушную технику аналогичного класса Бе-12, однако проект был свернут после распада СССР.

Максимальная взлетная масса А-40 - 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса.

самолет-амфибия А-40 "альбатрос"(2018)|Фото: Yevgeny Pashnin

самолет-амфибия А-40 "альбатрос"(2018)|Фото: aviaspace.ru

Два года назад в Китае прошла церемония выкатки первого опытного образца самолета-амфибии AG600, максимальный взлетный вес которого - 53,5 т.

Самолет "Водяной дракон", который разработала государственная авиастроительная корпорация AVIC, по своим габаритам напоминает Боинг-737.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ6 взлетной мощностью по 5,1 тыс. лошадиных сил.

Сообщалось о гражданской сфере применения гидросамолета - в спасательных операциях и для тушения пожаров.


Теги:



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России намерены возобновить производство самого большого самолета-амфибии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 383

Мнения из сети


Наши спецпроекты