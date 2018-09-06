В России намерены возобновить производство самого большого самолета-амфибии

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос".

Об этом сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом.

Данный самолет-амфибия должен был заменить воздушную технику аналогичного класса Бе-12, однако проект был свернут после распада СССР.

Максимальная взлетная масса А-40 - 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса.

Два года назад в Китае прошла церемония выкатки первого опытного образца самолета-амфибии AG600, максимальный взлетный вес которого - 53,5 т.

Самолет "Водяной дракон", который разработала государственная авиастроительная корпорация AVIC, по своим габаритам напоминает Боинг-737.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ6 взлетной мощностью по 5,1 тыс. лошадиных сил.

Сообщалось о гражданской сфере применения гидросамолета - в спасательных операциях и для тушения пожаров.