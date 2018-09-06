06 Сентября 2018
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Президент "Амкара" обратился в арбитраж Прикамья с требованием признать футбольный клуб банкротом

Президент футбольного клуба "Амкар" Геннадий Шилов обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать банкротом "Амкар", передает корреспондент Накануне.RU.
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Дата судебного заседания пока не назначена. Сумма исковых требований не раскрывается, однако ранее сообщалось, что сумма задолженности футбольного клуба составляет 540 млн руб. Из них 250 млн руб. - долг перед игроками и работниками клуба. Игроки клуба Петр Занев, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Дмитрий Белоруков Павел Комолов, Михаил Сиваков и экс-тренер "Амкара" Вадим Евсеев обратились в суд для взыскания исков о задолженности по зарплатам. Частично эти иски уже удовлетворены.

Сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Однако Арбитражный суд Пермского края запретил налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации футбольный клуб "Амкар", до тех пор, пока организация не расплатится с долгами.

Напомним, ранее клуб заявлял о планах подать иск о самобанкротстве.


Теги: Амкар, футбольный клуб, ликвидация, Геннадий Шилов, банкротство, самобанкротство



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Президент "Амкара" обратился в арбитраж Прикамья с требованием признать футбольный клуб банкротом

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