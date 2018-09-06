Президент "Амкара" обратился в арбитраж Прикамья с требованием признать футбольный клуб банкротом

Президент футбольного клуба "Амкар" Геннадий Шилов обратился в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать банкротом "Амкар", передает корреспондент Накануне.RU.

Дата судебного заседания пока не назначена. Сумма исковых требований не раскрывается, однако ранее сообщалось, что сумма задолженности футбольного клуба составляет 540 млн руб. Из них 250 млн руб. - долг перед игроками и работниками клуба. Игроки клуба Петр Занев, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Дмитрий Белоруков Павел Комолов, Михаил Сиваков и экс-тренер "Амкара" Вадим Евсеев обратились в суд для взыскания исков о задолженности по зарплатам. Частично эти иски уже удовлетворены.

Сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Однако Арбитражный суд Пермского края запретил налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации футбольный клуб "Амкар", до тех пор, пока организация не расплатится с долгами.

Напомним, ранее клуб заявлял о планах подать иск о самобанкротстве.