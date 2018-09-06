В Екатеринбурге хотят признать банкротом академию туризма и международных отношений

В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании частного екатеринбургского вуза "Академия туризма и международных отношений" банкротом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документы поступили в суд от компании "ДДМ-капитал", которая занимается сдачей внаем собственного нежилого недвижимого имущества. Сумма исковых требований - 7,9 млн руб.

Сам сайт вуза заблокирован хостинг-провайдером. В группе "Вконтакте" сообщается, что академия туризма и международных отношений - единственный ВУЗ на Урале, специализирующийся на подготовке специалистов в сфере туризма.