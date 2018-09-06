06 Сентября 2018
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В Екатеринбурге появились листовки "от Ройзмана" с призывом бойкотировать выборы в гордуму

В почтовых ящиках жителей Екатеринбурга появились листовки от имени экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, ушедшего с поста градоначальника по собственному желанию.

Суть содержания простая: избирателей призывают бойкотировать выборы депутатов городской думы, назначенные на 9 сентября.

Как пояснил Накануне.RU председатель горизбиркома Илья Захаров, сам по себе призыв не ходить на выборы - не нарушение закона.

"Гражданская позиция у каждого своя, но я всегда был за то, чтобы люди ходили на выборы", – подчеркнул Захаров.

Политолог, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин заявил Накануне.RU, что Ройзман вряд ли является автором.

"Во-первых, он никогда не тратит свои деньги, - отметил эксперт, знакомый с жизненными принципами политика. – Во-вторых, в агитке тщательно копируется его стиль, но это писал не он. Я стиль Жени знаю прекрасно, поскольку работал с ним на выборах в Госдуму. Очевидно, кто-то, используя определенную известность Ройзмана, пытается соответствующим образом воздействовать на избирателей".

Уточнять, кто эти "кто-то", политолог отказался, посоветовав "читать между строк методом исключения": по тексту листовки можно понять, какие партии выставлены в негативном ключе, какие сняты с дистанции и уже не имеют отношения к выборам, а кто остался вне критики. Хотя и эта версия - не более, чем предположение.

Ройзман, со своей стороны, пояснил Накануне.RU, что не имеет никакого отношения к листовкам: "Впервые об этом слышу!".


Теги: выборы депутатов, дума Екатеринбурга, бойкот выборов, Евгений Ройзман, Илья Захаров, Анатолий Гагарин



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В Екатеринбурге появились листовки "от Ройзмана" с призывом бойкотировать выборы в гордуму

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