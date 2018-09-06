06 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

армия и ВПК Украина ДНР и ЛНР

В Донбассе заявили о 17 нарушениях ВСУ режима прекращения огня в ДНР за минувшие сутки

За минувшие сутки в Донбассе военнослужащие ВСУ 17 раз нарушили режим прекращения огня, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отметил представитель СЦКК, по республике со стороны украинских силовиков было выпущено 16 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Кроме того, они вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Так, общее число примененных боеприпасов составило 53 единицы. 

Подчеркнем, 29 августа в Донбассе действует "школьное перемирие", которое согласовано контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия готовится к наступлению. Дата предполагаемого наступления - 14 сентября. 


Теги: ВСУ, Донбасс, перемирие, нарушение



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Донбассе заявили о 17 нарушениях ВСУ режима прекращения огня в ДНР за минувшие сутки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 383

Мнения из сети


Наши спецпроекты