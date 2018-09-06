В Донбассе заявили о 17 нарушениях ВСУ режима прекращения огня в ДНР за минувшие сутки

За минувшие сутки в Донбассе военнослужащие ВСУ 17 раз нарушили режим прекращения огня, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Как отметил представитель СЦКК, по республике со стороны украинских силовиков было выпущено 16 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Кроме того, они вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Так, общее число примененных боеприпасов составило 53 единицы.

Подчеркнем, 29 августа в Донбассе действует "школьное перемирие", которое согласовано контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия готовится к наступлению. Дата предполагаемого наступления - 14 сентября.