Высокие цены на билеты авиакомпании "Ютэйр" объяснили проблемами с ООН

Депутаты Тюменской областной Думы в рамках заседания бюджетного комитета высказали свое недовольство дорогими билетами на северные направления авиакомпании "Ютэйр". Как передает корреспондент Накануне.RU, парламентарий Михаил Селюков возмутился ценой билета "Сургут-Тюмень".

"В этом полугодии на снижение тарифа мы дали из бюджета области 156 с лишним миллионов рублей, а до Сургута билет стоит 15 тысяч, а сколько же тогда он стоит без компенсации? Из Сургута в Москву дешевле улететь", - спросил народный избранник.

Отметим, что речь идет о выделении денежных средств для Югры в рамках программы "Сотрудничество".

Представитель области в авиакомпании "Ютэйр", директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев пояснил, что у перевозчика возникли финансовые трудности, а это в свою очередь отразилось на тарифах.

"Конечно за исполнительные органы авиакомпании "Ютэйр" я не скажу, но в этом месяце мы собирались с акционерами и советом кредиторов... ситуация не простая, даже не смотря на рост пассажиропотока в связи с чемпионатом мира. Тем не менее перевозчики наблюдают рост на 40% стоимости топлива, а также большие проблемы с летным экипажем — рост заработной платы на 30-40%, кроме этого увеличился портовый сбор", - заявил чиновник.

Также он акцентировал внимание на то, что у "Ютэйр" сократились вертолетные перевозки. "Сильно сократились контракты с ООН. По мнению авиакомпании, не всегда объективно проходят конкурсы, которые выигрывают перевозчики из стран СНГ. Они обжалуют это в европейских судах, но тем не менее", - подчеркнул Киселев, отметив, что это тоже влияет на экономику предприятия.

"Другие же компании и без бюджета и дотаций дешевле билеты в два раза продают", - еще раз риторически переспросил парламентарий, но так и не услышал объективный ответ на свой вопрос.