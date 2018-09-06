Аршавин признан лучшим игроком августа в чемпионате Казахстана

Экс-капитан сборной России по футболу полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин признан лучшим игроком августа в чемпионате Казахстана, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги страны, 37-летний игрок победил по итогам голосования главных тренеров команд премьер-лиги.

В августе нападающий провел в чемпионате 3 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. "Кайрат" после 23 туров занимает 2 место в турнирной таблице. В гонке бомбардиров Аршавин находится на 4 позиции с 9 голами.