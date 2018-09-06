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Приволжский ФО

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Московский ЦСКА заплатит штраф после разгромной победы над "Уралом"

Московский ЦСКА заплатит штраф после матча чемпионата России с екатеринбургским "Уралом". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
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Как сообщается на официальном сайте РФС, за скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА будет обязан заплатить 40 тыс. руб. Также за появление на поле постороннего лица после матча клубу объявлено замечание. Уточняется, что в случае очередного подобного нарушения к армейцам применят более строгие санкции.

Напомним, матч ЦСКА - "Урал" прошел в Москве в минувшую субботу. Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

На этой неделе Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей с 7-го по 17-й туры - то есть до конца 2018 года. Свое расписание узнал и екатеринбургский "Урал".


Теги: ЦСКА, Урал, штраф, КДК



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Московский ЦСКА заплатит штраф после разгромной победы над "Уралом"

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