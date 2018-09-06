Суда "Нептун-23" прошли испытания и отправляются в Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ заказал два новых судна на воздушной подушке - "Нептун-23". Они уже прошли ходовые испытания и будут отправлены в автономный округ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Планируется, что судна заменят действующие вездеходы "Арктика 3Д" на переправе Салехард-Лабытнанги в период межсезонья.

"Суда прошли ходовые испытания и регистрацию в речном регистре и получили соответствующие документы. С "подушек" снимают винты и готовят к транспортировке: их доставят на Ямал поездом. До пятницы мы завершим подготовку к отправке, и оба судна поедут к заказчику", - сообщили на производственном предприятии в Подпорожье.

Вместе с суднами на Ямал прибудут специалисты предприятия, которые займутся сборкой и проверкой новых "подушек" на месте. Одно судно "Нептун-23" вмещает 22 пассажира или более 2 т груза. Передвигаться они могут как по твердой поверхности, так по открытой воде и колотому льду, что позволит активно использовать их в регионе в распутицу. Перевозить людей новые "подушки" начнут уже весной 2019 г.