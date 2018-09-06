06 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

происшествия Центральный ФО В России

Задержана банда из Ингушетии, похитившая двух мужчин в Подмосковье

В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в похищении людей. Они заключены под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Ими оказались неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Ингушетии.

По данным следствия, 3 июля они похитили двоих мужчин в городе Щелково и удерживали их в одном из домов в Балашихе.

Угрожая оружием, подозреваемые требовали от похищенных 500 тысяч рублей, а также расписки по долговым обязательствам на сумму более 10 миллионов рублей.

Отмечается, что похитители завладели двумя дорогостоящими автомобилями потерпевших.

Ранее в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в похищении человека.

Мужчины в результате бытового конфликта похитили другого мужчину, которого избили и вывезли на автомобиле в один из населенных пунктов Еткульского района. Там их задержали полицейские.


Теги: похищение, подмосковье, ингушетия



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Задержана банда из Ингушетии, похитившая двух мужчин в Подмосковье

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 383

Мнения из сети


Наши спецпроекты