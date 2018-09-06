Задержана банда из Ингушетии, похитившая двух мужчин в Подмосковье

В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в похищении людей. Они заключены под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Ими оказались неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Ингушетии.

По данным следствия, 3 июля они похитили двоих мужчин в городе Щелково и удерживали их в одном из домов в Балашихе.

Угрожая оружием, подозреваемые требовали от похищенных 500 тысяч рублей, а также расписки по долговым обязательствам на сумму более 10 миллионов рублей.

Отмечается, что похитители завладели двумя дорогостоящими автомобилями потерпевших.

Ранее в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в похищении человека.

Мужчины в результате бытового конфликта похитили другого мужчину, которого избили и вывезли на автомобиле в один из населенных пунктов Еткульского района. Там их задержали полицейские.