Задержана банда из Ингушетии, похитившая двух мужчин в Подмосковье
В Подмосковье задержаны пятеро подозреваемых в похищении людей. Они заключены под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.
Ими оказались неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Ингушетии.
По данным следствия, 3 июля они похитили двоих мужчин в городе Щелково и удерживали их в одном из домов в Балашихе.
Угрожая оружием, подозреваемые требовали от похищенных 500 тысяч рублей, а также расписки по долговым обязательствам на сумму более 10 миллионов рублей.
Отмечается, что похитители завладели двумя дорогостоящими автомобилями потерпевших.
Ранее в Челябинске было возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в похищении человека.
Мужчины в результате бытового конфликта похитили другого мужчину, которого избили и вывезли на автомобиле в один из населенных пунктов Еткульского района. Там их задержали полицейские.