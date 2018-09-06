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общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга подала в суд на "Атомстройкомплекс", чтобы восстановить нарушенное благоустройство

В арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление от мэрии Екатеринбурга в адрес "Атомстройкомлекса". Администрация просит обязать компанию восстановить нарушенное благоустройство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заседание назначено на 25 сентября.

Скорее всего речь идёт об укладке брусчатки в центре города. Ранее со строительной компанией судилась с МКУ "Городское благоустройство". "Атомстройкомплекс" хотел, чтобы МУП приняло укладку брусчатки в центре Екатеринбурга и оплатило работы в размере 6,3 млн руб., но суд отказал в иске.

Как следует из мотивировочного решения арбитражного суда Свердловской области, 22 августа в адрес МУПа поступило письмо от компании, где она просит "разрешить произвести работы по ремонту покрытия из брусчатки по проспекту Ленина на участке от ул.Вайнера до ул.8 Марта в ночное время и согласовать схемы организации движения".

Напомним, что контракт на реконструкцию проспекта Ленина "Атомстройкомплекс" заключал с управлением благоустройства администрации города. По словам директора строительной фирмы Ананьева, общая сумма контракта на ремонт всего проспекта составляла 400 млн руб., из них 7 млн руб. - за замену брусчатки. Их компания и намеревалась вернуть с мэрии через суд.


Теги: атомстройкомплекс, валерий ананьев, брусчатка, муп, арбитражный суд



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Мэрия Екатеринбурга подала в суд на "Атомстройкомплекс", чтобы восстановить нарушенное благоустройство

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