Уралвагонзавод заправит тяжелую "Ангару"

АО "Уралкриомаш" (входит в группу УВЗ) отправил первые емкости для заправки ракет-носителей тяжелого класса "Ангара-А5". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уралвагонзавода, цистерны используют при работах на второй очереди космодрома "Восточный".

"Уралкриомаш" занимается подготовкой инфраструктуры "Восточного" в рамках Федеральной целевой программы на протяжении шести лет. Емкости для хранения нафтила (космическое топливо) – это лишь часть большого госзаказа предприятия. Нынешней осенью планируется отгрузить для тяжелой "Ангары" целый комплекс систем.

"Предприятие готовит системы заправки нафтилом, кислородом и подачи воды для стартового стола космического ракетного комплекса "Ангара". Первая партия оборудования уже отправилась на "Восточный". Работа этапная, плановая. Гарантируем, что полностью весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен на космодром до конца 2019 года", - пояснил генеральный директор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов.

Добавим, что тагильское предприятие, специализирующееся на криогенном и транспортном машиностроении, участвует в реализации всех отечественных космических программ. К примеру, еще в период возведения первой очереди космодрома уральские специалисты создали наземный заправочный комплекс для ракеты-носителя "Союз".