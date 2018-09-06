06 Сентября 2018
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происшествия Свердловская область

Уралец отправился в колонию за угрозу "сломать голову" полицейскому

Суд на Среднем Урале вынес приговор ранее судимому жителю города Талица. За угрозы в адрес полицейского его отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в один из дней 2017 года мужчина, незадолго до этого осужденный по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) и приговоренный к обязательным работам, ехал за рулем ВАЗ-21061. При этом он был пьян и не имел при себе водительского удостоверения.

Это увидели инспекторы ДПС ГИБДД, которые остановили лихача. Ему было предложено пройти в служебный автомобиль, но вместо этого горе-водитель взял из машины деревянную полуметровую палку, замахнулся на одного из инспекторов, и пригрозил, что сейчас "сломает ему голову".

С учетом ранее назначенного наказания суд вынес свой приговор: 2 года и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима. Также уралец лишен права управления транспортными средствами на 3 года.


Теги: полицейский, угрозы, суд, приговор, Средний Урал



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Уралец отправился в колонию за угрозу "сломать голову" полицейскому

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