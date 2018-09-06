Процесс избрания губернатора Ямала проконтролирует уральский полпред

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 9 сентября прилетит в Ямало-Ненецкий автономный округ на депутатское голосование по кандидатуре губернатора региона.

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Согласно процедуре избрания главы автономии, решающее слово остается за окружным заксобранием. Напомним, президент России представил депутатам трех кандидатов на пост губернатора: врио главы региона Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета ЗС ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора Дирекции транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа Виталия Лагутина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГФИ по ЯНАО, Николай Цуканов по поручению президента примет участие в процедуре избрания главы этого региона и церемонии инаугурации нового губернатора.

"В течение дня Николай Цуканов будет в оперативном режиме осуществлять мониторинг хода голосования во всех регионах УФО. Первоочередное внимание полномочный представитель уделит контролю за соблюдением законности и обеспечением безопасности избирательных участков", -отметили в пресс-службе, добавив, что полпред проголосует за депутатов екатеринбургской городской думы.

Напомним, 9 сентября в Тюменской области, в Югре и на Ямале также состоятся выборы губернатора Тюменской области.