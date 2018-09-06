Процесс избрания губернатора Ямала проконтролирует уральский полпред
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 9 сентября прилетит в Ямало-Ненецкий автономный округ на депутатское голосование по кандидатуре губернатора региона.
Согласно процедуре избрания главы автономии, решающее слово остается за окружным заксобранием. Напомним, президент России представил депутатам трех кандидатов на пост губернатора: врио главы региона Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета ЗС ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора Дирекции транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа Виталия Лагутина.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГФИ по ЯНАО, Николай Цуканов по поручению президента примет участие в процедуре избрания главы этого региона и церемонии инаугурации нового губернатора.
"В течение дня Николай Цуканов будет в оперативном режиме осуществлять мониторинг хода голосования во всех регионах УФО. Первоочередное внимание полномочный представитель уделит контролю за соблюдением законности и обеспечением безопасности избирательных участков", -отметили в пресс-службе, добавив, что полпред проголосует за депутатов екатеринбургской городской думы.
Напомним, 9 сентября в Тюменской области, в Югре и на Ямале также состоятся выборы губернатора Тюменской области.