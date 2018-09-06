06 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

политика Ямало-Ненецкий АО

Процесс избрания губернатора Ямала проконтролирует уральский полпред

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 9 сентября прилетит в Ямало-Ненецкий автономный округ на депутатское голосование по кандидатуре губернатора региона.

Читайте также:

Согласно процедуре избрания главы автономии, решающее слово остается за окружным заксобранием. Напомним, президент России представил депутатам трех кандидатов на пост губернатора: врио главы региона Дмитрия Артюхова, заместителя председателя комитета ЗС ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Голубенко и директора Дирекции транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа Виталия Лагутина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГФИ по ЯНАО, Николай Цуканов по поручению президента примет участие в процедуре избрания главы этого региона и церемонии инаугурации нового губернатора.

"В течение дня Николай Цуканов будет в оперативном режиме осуществлять мониторинг хода голосования во всех регионах УФО. Первоочередное внимание полномочный представитель уделит контролю за соблюдением законности и обеспечением безопасности избирательных участков", -отметили в пресс-службе, добавив, что полпред проголосует за депутатов екатеринбургской городской думы.

Напомним, 9 сентября в Тюменской области, в Югре и на Ямале также состоятся выборы губернатора Тюменской области.


Теги: Законодательное собрание ЯНАО, выборы губернатора ЯНАО, Николай Цуканов, Единый день голосования



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Процесс избрания губернатора Ямала проконтролирует уральский полпред

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.08.2018 18:18 Мск Путин внес кандидатуры на должность главы ЯНАО
Ранее 03.08.2018 05:57 Мск Моор предложил Путину кандидатов в губернаторы Ямала
Ранее 02.08.2018 10:17 Мск Назначение под грифом "секретно". Почему Кремль молчит о кандидатах в губернаторы Ямала
Ранее 30.07.2018 13:40 Мск Для Ямала настал час икс. Тюменский губернатор хранит молчание
Ранее 10.07.2018 08:25 Мск Генсовет "Единой России" в Москве согласовал кандидатов на пост губернатора Ямала
Ранее 30.06.2018 16:38 Мск Федеральное руководство КПРФ согласовало двух кандидатов на пост губернатора Ямала
Ранее 29.06.2018 14:59 Мск "Единая Россия" отправила Артюхова на выборы
Ранее 25.06.2018 07:54 Мск Ямальские коммунисты назвали три своих кандидатуры на пост губернатора
Ранее 22.06.2018 12:14 Мск Непарламентские партии Ямала проигнорировали приглашение КПРФ на консультации по выборам губернатора
Ранее 08.06.2018 10:41 Мск В ЛДПР утвердили кандидата в губернаторы Ямала
Ранее 24.05.2018 15:43 Мск Первый вице-губернатор Ямала прокомментировал Накануне.RU свое возможное повышение
Ранее 24.05.2018 08:37 Мск Глава тюменского избиркома Халин: о выборах губернатора объявят в июне
Ранее 21.05.2018 14:52 Мск Мутко познакомил коллектив Минстроя с министром из Тюмени
Ранее 21.05.2018 12:30 Мск "Временный" губернатор Тюменской области выберет главу для Ямала
Ранее 19.05.2018 07:23 Мск Якушев приступает к обязанностям министра 21 мая. Что сказал он тюменцам на прощание
Ранее 18.05.2018 22:24 Мск В Госдуме оценили повышение Якушева и Кобылкина
Ранее 18.05.2018 16:46 Мск Тюменские депутаты соберутся, чтобы назначить дату выборов губернатора
Ранее 18.05.2018 15:00 Мск Политолог: Тюменскую область и Ямал возглавят руководители с местными корнями
Ранее 18.05.2018 14:45 Мск Исполняющим обязанности тюменского губернатора будет Сергей Сарычев
Ранее 18.05.2018 14:45 Мск "Урал - кузница кадров для федерального руководства": Куйвашев поздравил Якушева и Кобылкина с назначением в кабмин
Ранее 18.05.2018 14:40 Мск Кобылкин собирает ямальский бомонд перед отъездом в Москву
Ранее 18.05.2018 14:28 Мск "Мы сами только что узнали", - в пресс-службе губернатора Ямала прокомментировали повышение Кобылкина
Ранее 18.05.2018 13:50 Мск Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ
Ранее 18.05.2018 09:36 Мск Губернатор Якушев, которому сегодня прочат назначение в Москву, участвует в мероприятиях в Тюмени
Ранее 18.05.2018 07:18 Мск СМИ: Губернатор Тюменской области может стать министром строительства

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 383

Мнения из сети


Наши спецпроекты