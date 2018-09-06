Ученые разгадали диагноз таинственно улыбающейся Моны Лизы

Американские ученые утверждают, что разгадали секрет таинственной улыбки Моны Лизы.

На знаменитом полотне великого итальянского художника Леонардо да Винчи изображена Лиза Герардини (1479 - 1542 или ок. 1551).

Специалисты из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) поставили женщине диагноз гипотериоз – недостаток гормонов щитовидной железы.

По словам ученых, для представительниц слабого пола, страдающих этим недугом, характерна бессильная улыбка, вызванная мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определенными моторными нарушениями.

Кроме этого, отмечаются припухшие кисти Моны Лизы, желтоватый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц и не очень густые волосы, пишет RT.

Ученым много лет не дает покоя таинственная улыбка Джоконды. В 2009 году испанские исследователи, несмотря на большое количество трактовок секрета мерцающей улыбки Моны Лизы, предприняли еще одну попытку раскрыть эту тайну.

Нейробиолог из Института неврологии в Аликанте Луис Мартинес Отеро и его коллега Диего Алонсо Паблос пришли к выводу, что улыбка Джоконды сменяется на серьезность из-за того, что глаз зрителя посылает в мозг противоречивые сигналы.

Как объясняют ученые, различные участки сетчатки передают в мозг информацию разных категорий. Эти каналы кодируют данные о размере, ясности, яркости и расположении визуального поля. Когда побеждает один канал, человек видит улыбку, когда другой - Мона Лиза выглядит серьезной.