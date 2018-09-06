06 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Эдуард Лимонов. Эксклюзивное интервью

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

наука и техника За рубежом

Ученые разгадали диагноз таинственно улыбающейся Моны Лизы

Американские ученые утверждают, что разгадали секрет таинственной улыбки Моны Лизы.

На знаменитом полотне великого итальянского художника Леонардо да Винчи изображена Лиза Герардини (1479 - 1542 или ок. 1551).

Специалисты из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) поставили женщине диагноз гипотериоз – недостаток гормонов щитовидной железы.

По словам ученых, для представительниц слабого пола, страдающих этим недугом, характерна бессильная улыбка, вызванная мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определенными моторными нарушениями.

Кроме этого, отмечаются припухшие кисти Моны Лизы, желтоватый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц и не очень густые волосы, пишет RT.

Ученым много лет не дает покоя таинственная улыбка Джоконды. В 2009 году испанские исследователи, несмотря на большое количество трактовок секрета мерцающей улыбки Моны Лизы, предприняли еще одну попытку раскрыть эту тайну.

Нейробиолог из Института неврологии в Аликанте Луис Мартинес Отеро и его коллега Диего Алонсо Паблос пришли к выводу, что улыбка Джоконды сменяется на серьезность из-за того, что глаз зрителя посылает в мозг противоречивые сигналы.

Как объясняют ученые, различные участки сетчатки передают в мозг информацию разных категорий. Эти каналы кодируют данные о размере, ясности, яркости и расположении визуального поля. Когда побеждает один канал, человек видит улыбку, когда другой - Мона Лиза выглядит серьезной.


Теги: мона лиза, улыбка, ученые



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ученые разгадали диагноз таинственно улыбающейся Моны Лизы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Экспертное мнение


Голосование

Собираетесь ли вы на выборы 9 сентября?

Результаты 372

Мнения из сети


Наши спецпроекты