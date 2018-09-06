Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев пройдут боевое крещение в Госдуме

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в осеннюю сессию Госдумы проведут свои первые правительственные часы в "нижней палате". Накануне.RU стали известны даты выступления и темы докладов бывших уральских губернаторов.

Правительственный час с участием Владимира Якушева пройдет 24 октября. Министр выступит с докладом о реализации государственной политики в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также перспективах развития жилищного строительства. Напомним, что один из главных событий в строительной отрасли стало начало движения в сторону отказа от "долевки", с лета 2018 г. застройщики получили возможность привлекать проектное финансирование от банков.

Дмитрий Кобылкин выступит в Госдуме 5 декабря. Тема его доклада - реализация перспективных направлений госполитики в области экологического развития России и перспективы обеспечения экологически безопасного обращения с отходами.