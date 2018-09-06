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политика Свердловская область

Куйвашев: выборы в Свердловской области должны пройти легитимно, открыто и демократично

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил членов регионального правительства на создание условий для того, чтобы выборы 9 сентября прошли в полном соответствии с действующим законодательством.

В этот день в 15 муниципалитетах Среднего Урала пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов Екатеринбургской городской думы. В Единый день голосования для избирателей будут открыты 676 участков. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, в настоящее время завершаются процедуры обследования избирательных участков и прилегающих территорий, тестируются системы видеонаблюдения, проверяется пожарная безопасность. В помещениях участковых избирательных комиссий ведется досрочное голосование.

Большое внимание уделяется вовлечению жителей области в общественный контроль за ходом выборов. К этой работе подключены уполномоченный по правам человека в Свердловской области и областная Общественная палата. А в Единый день голосования в Екатеринбурге откроется Центр общественного наблюдения.

Евгений Куйвашев, голосование(2016)|Фото: Накануне.RU

"Предстоящие выборы имеют огромное значение для дальнейшего развития уральских муниципалитетов и всей Свердловской области, для успешной реализации нашей общей программы "Пятилетка развития" и выхода на новое качество жизни. Выборы в Свердловской области должны пройти в полном соответствии с действующим законодательством, легитимно, открыто и демократично. Необходимо создать все условия для свободного волеизъявления уральцев", - заявил Евгений Куйвашев.

Он добавил, что по итогам голосования в муниципалитетах должны быть сформированы сильные и дееспособные управленческие команды, которым предстоит обеспечить развитие территорий, создание достойных условий для жизни земляков и выполнить задачи, поставленные президентом России.


Теги: Куйвашев, выборы, голосование, Средний Урал



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Куйвашев: выборы в Свердловской области должны пройти легитимно, открыто и демократично

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