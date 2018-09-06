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экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Югра стала лидером рейтинга эффективности национальной налоговой политики

Югра вместе с Москвой и республикой Башкортостан, заняла лидирующую позицию в рейтинге эффективности региональной налоговой политики в РФ, составленный международной консалтинговой компанией PwC, сообщает агентство "Прайм".

Рейтинг составлен по итогам прошлого года, в нем учитываются такие меры налоговой политики, как введение расчета налога на имущество организаций от кадастра, установление стоимости патента для мигрантов, предоставление налоговых льгот, работу с налоговой задолженностью. Также в число лидеров вошли Сахалинская и Новосибирская области.

Эксперты отмечают, что пять лидирующих в рейтинге регионов набрали высокие баллы по большинству оцениваемых параметров, в том числе: в первый возможный год (2015 год) перешли к расчету налога на имущество организаций от кадастровой стоимости объектов хотя бы по одному виду недвижимости, а также установили высокую ставку по транспортному налогу для мощных легковых автомобилей.

Практически максимальные баллы Югра получила по показателю "предоставление налоговых льгот". Как объясняют аналитики, максимальный балл по этому критерию получили регионы, которые предоставляют льготы за счет собственных средств – то есть практически не имеют дотаций (менее 1% от налоговых и неналоговых доходов региона) и имеют низкий уровень госдолга (менее 10% от налоговых и неналоговых доходов региона). Помимо Югры большое количество баллов по этому показателю получили Москва и Сахалинская область.

Москва, ХМАО — Югра и Республика Башкортостан третий год подряд занимают в рейтинге лидирующие позиции, Сахалинская область – второй год, что может говорить о системной работе этих регионов над своей налоговой политикой, отмечают авторы исследования.


Теги: национальная налоговая политика, рейтинг, Югра



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Югра стала лидером рейтинга эффективности национальной налоговой политики

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