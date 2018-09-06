Летевший в Москву Boeing со 154 пассажирами экстренно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет Boeing 738-800 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс из Кемерово в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Это произошло "по техническим причинам", передает РИА Новости. Решение об экстренной посадке принял экипаж. Другие детали не уточняются.

На борту находилось 154 пассажира и пять членов экипажа.

Вылет задержан, по предварительным данным, до 16.00 (12.00 мск).

4 сентября самолет Bombardier Dash 8-Q300, который выполнял рейс из Якутска в Черский, вернулся в аэропорт вылета.

При наборе высоты у воздушного судна авиакомпании "Якутия" не сработала сигнализация по уборке створок шасси. На борту находились 31 пассажир и три члена экипажа.