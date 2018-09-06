"Роснефть" вышла из проекта "Печора СПГ"

"Роснефть" заявила о выходе из проекта "Печора СПГ", который предполагал строительство завода по сжижению газа на ресурсной базе Кумжинского и Коровинского месторождений в Ненецком автономном округе.

Доля дочерней компании "Роснефти" в ООО "РН-Печора СПГ" снизилась с 50,1% до 1%, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". CH Gas Pte ltd (Сингапур) (подконтрольна владельцу Alltech Дмитрию Босову - второму участнику СП) увеличил свою долю до 99%.

"Компания в настоящее время не видит перспектив развития проекта и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств", - приводит слова представителя "Роснефти" "Интерфакс".

Проект "Печора СПГ" предполагал строительство завода СПГ мощностью 8–10 млн т в год и морского терминала. Ранее "Печоре СПГ" не удалось получить разрешение на экспорт сжиженного природного газа.

Напомним, в России работают два завода по производству СПГ - "Сахалин - 2" и "Ямал СПГ".