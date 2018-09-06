"Все меры приняты, оснований для паники нет". Борис Дубровский провел в Катав-Ивановске, где произошло землетрясение, заседание комиссии по ЧС

Губернатор Борис Дубровский провел заседание комиссии по ЧС в Катав-Ивановске, где произошло землетрясение. Повреждения в результате сейсмической активности получили здания больницы, техникума, а также многоквартирные дома и строения в частном секторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский дал два-три дня на разработку системы дальнейшего медицинского обслуживания жителей Катав-Ивановска. отремонтировать больницу планируют в течение двух-трех месяцев, если не разрушены несущие конструкции. Это предстоит оценить сотрудникам регионального минстроя.

"Повреждения есть, они носят некритичный характер. Все меры приняты, оснований для паники нет, люди должны быть об этом проинформированы. Медицинская помощь должна оказываться жителям Катав-Ивановска без потери качества, пока будет осуществляться ремонт больницы. Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить в течение сентября последствия. Образовательный процесс в техникуме должен быть восстановлен ", - подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский поручил в приоритетном порядке оказывать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление. "Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять", - заявил он.

Напомним, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. В 12.27, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе произошла повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6.