В Екатеринбурге продолжают гореть автомобили: обстоятельства выясняют полицейские

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля. Обстоятельства сейчас выясняют полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в первом случае во дворе дома на улице Новгородцевой сгорел Mercedes. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Владелец транспортного средства уже обратился в полицию с заявлением.

После этого стражам порядка стало известно о возгорании Lada Priora на улице Июльской. На место также выезжала следственно-оперативная группа. Владелец отечественного автомобиля установлен, в самое ближайшее время он обратится с заявлением в территориальный ОВД.

Как заверили в полиции, в обоих случаях по итогам пожарно-технических экспертиз будет обязательно принято мотивированное процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, за два дня до этого на улице Татищева в Екатеринбурге сгорели автомобили Volkswagen Touareg и Hummer.