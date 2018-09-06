06 Сентября 2018
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происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге продолжают гореть автомобили: обстоятельства выясняют полицейские

Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля. Обстоятельства сейчас выясняют полицейские.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в первом случае во дворе дома на улице Новгородцевой сгорел Mercedes. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Владелец транспортного средства уже обратился в полицию с заявлением.

После этого стражам порядка стало известно о возгорании Lada Priora на улице Июльской. На место также выезжала следственно-оперативная группа. Владелец отечественного автомобиля установлен, в самое ближайшее время он обратится с заявлением в территориальный ОВД.

Как заверили в полиции, в обоих случаях по итогам пожарно-технических экспертиз будет обязательно принято мотивированное процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, за два дня до этого на улице Татищева в Екатеринбурге сгорели автомобили Volkswagen Touareg и Hummer.


Теги: полиция, автомобили, пожар, Екатеринбург



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В Екатеринбурге продолжают гореть автомобили: обстоятельства выясняют полицейские

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