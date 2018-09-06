В Прикамье священник погиб во время пожара в Верхне-Чусовской пустыни

В Верхне-Чусовской казанской трифоновой женской пустыни сгорело здание благотворительной трапезной. В огне погиб иеромонах Зосима (Оболдин), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Соликамской епархии.

Храм и основные постройки удалось отстоять. Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима создал специальную комиссию, в которую вошли благочинные епархии и сотрудники епархиального управления. Она уже побывала на месте пожара.

Сегодня в 9.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска началась панихида архиерейским чином по новопреставленному иеромонаху Зосиме. После богослужения под председательством владыки Зосимы состоится совещание, на котором выслушают доклад епархиальной комиссии.

Иеромонах Зосима