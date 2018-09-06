06 Сентября 2018
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В Прикамье священник погиб во время пожара в Верхне-Чусовской пустыни

В Верхне-Чусовской казанской трифоновой женской пустыни сгорело здание благотворительной трапезной. В огне погиб иеромонах Зосима (Оболдин), сообщили Накануне.RU в пресс-службе Соликамской епархии.
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Храм и основные постройки удалось отстоять. Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима создал специальную комиссию, в которую вошли благочинные епархии и сотрудники епархиального управления. Она уже побывала на месте пожара.

Сегодня в 9.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Соликамска началась панихида архиерейским чином по новопреставленному иеромонаху Зосиме. После богослужения под председательством владыки Зосимы состоится совещание, на котором выслушают доклад епархиальной комиссии.

Пожар в монастыре(2018)|Фото: Соликамская епархия РПЦ

Пожар в монастыре(2018)|Фото: Соликамская епархия РПЦ

Иеромонах Зосима (Оболдин)(2018)|Фото: Соликамская епархия РПЦ

Иеромонах Зосима


Теги: Верхне-Чусовская казанская трифоновская женская пустынь, иеромонах Зосима, архиепископ Зосима, Соликамская епархия, комиссия



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В Прикамье священник погиб во время пожара в Верхне-Чусовской пустыни

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