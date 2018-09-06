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общество Свердловская область

Екатеринбургский "очкарик" и прокуратура обжаловали решение суда

По делу "очкарика" поданы апелляции. Напомним, екатеринбуржец Владислав Рябухин, которого в ходе расследования инцидента стали называть просто "очкариком", нанес травму Сарго Арутюняну во время стычки 1 июля прошлого года. Рябухин утверждает, что защищался, прокуратура не согласна с очкариком, но зато согласился суд, вынеся приговор, не связанный с лишением свободы.

Апелляции подали и прокуратура, и потерпевший, и сам "очкарик", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, гособвинение запрашивало для "очкарика" два года колонии общего режима. В итоге суд назначил Рябухину 300 часов обязательных работ и более 200 тыс. руб. штрафа - 121 тыс. в пользу фонда обязательного страхования, 30 тыс. Арутюняну на лечение, компенсация морального вреда - 200 тыс. и 57 тыс. на оплату юриста.


Теги: прокуратура, Владислав Рябухин, дело очкарика, приговор, Екатеринбург, апелляция



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Екатеринбургский "очкарик" и прокуратура обжаловали решение суда

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