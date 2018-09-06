06 Сентября 2018
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экономика

Швеция хочет заблокировать "Северный поток - 2"

Политические партии Швеции поддержали блокировку строительства российского экспортного газопровода "Северный поток-2". Укладка труб, напомним, уже началась в Германии и Финляндии.

Швецкое Sveriges Radio сообщает, что представители партий заявили о желании воспрепятствовать сооружению новой нитки. Политики считают газопровод плохим решением " как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности".

"Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется", - приводит РИА Новости слова депутата депутат Левой партии Йенса Хольма.

Напомним, в 2017 г. Еврокомиссия предложила принять поправки к Газовой директиве ЕС, которые бы не позволили строить газопровод. Однако их не поддерживает ряд стран ЕС, заинтересованных в проекте.


Теги: Северный поток, Карин Энстрём, Nord Stream 2 AG



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Швеция хочет заблокировать "Северный поток - 2"

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