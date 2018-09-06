Прикамский омбудсмен считает, что закон о компенсации за землю многодетным требует доработки

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков считает, что законопроект о предоставлении многодетным семьям права на единовременную денежную выплату вместо земельного участка требует доработки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого омбудсмена.

По словам Микова, денежная компенсация должна быть равной для всех многодетных, не зависимо от того, в каком районе Пермского края они проживают. Об этом омбудсмен заявил 5 сентября на заседании рабочей группы, готовящей проект к окончательному чтению.

"Проектом закона необходимо установить механизм расчета единовременной денежной выплаты на приобретение земельного участка. Например, размер выплаты может определяться исходя из кадастровой стоимости или среднерыночной стоимости земельного участка и площади земельного участка. Отсутствие четкого механизма определения размера компенсации за земельный участок – не только усложнит применение на практике этой хорошей инициативы, но и сделает ее непрозрачной, снизит доверие людей к органам государственной власти и местного самоуправления", - высказал свою позицию Павел Миков.

Он считает, что принятие законопроекта во втором чтении без соответствующих поправок повлечет за собой судебные иски от многодетных семей.

Напомним, с инициативой заменить земельный участок субсидией, потратить которую семьи смогут только на улучшение жилищных условий - приобретение участка или расширение существующей жилплощади, выступил Совет муниципальных образований Пермского края. Закон был принят в первом чтении депутатами заксобрания 16 августа.