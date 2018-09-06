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Минфин допустил повышение штрафов за езду без ОСАГО

Вопрос повышения штрафов за езду без ОСАГО может обсуждаться при ряде условий, заявил РИА Новости заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Как сообщало Накануне.RU, осенью ОСАГО ждет очередная реформа, Центробанк планирует расширить тарифный коридор. По прогнозам участников рынка, это может увеличить стоимость полиса.

В Минфине считают, что повышение штрафов должно быть сопоставимо с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса. Моисеев напомнил, что штраф за отсутствие ОСАГО составляет от 500 до 800 рублей.

Кроме того, нужно решить вопрос с фиксацией нарушения на камеры и разобраться с качеством ремонта по полисам.

Ранее страховщики предложили усложнить покупку электронного полиса ОСАГО. В то же время ОНФ заявляет о том, что автомобилистам по-прежнему сложно купить е-ОСАГО.


Теги: минфин, осаго, штраф



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Минфин допустил повышение штрафов за езду без ОСАГО

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