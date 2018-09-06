"Готова эмигрировать из России в Европу". Несостоявшаяся звезда Евровидения Юлия Самойлова собирается покинуть Родину

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что хочет покинуть страну и эмигрировать в Европу. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом она заявила в своем видеообращении.

"Я готова эмигрировать из России в Европу", - произносит Самойлова на видео, которое длится всего 6 секунд. О причинах такого решения артистки ничего не сообщается.

Также певица выложила в своем Instagram фото из аэропорта Шереметьево с хэштэгами #европа и #поехали. Пост набрал уже множество комментариев.

Напомним, Юлия Самойлова представляла Россию на вокальном конкурсе "Евровидение-2018" в португальском Лиссабоне, но не прошла в финал по результатам голосования. После она заявила, что участие в "Евровидении" стало для нее незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году правила "Евровидения" изменили после скандала с Самойловой.