06 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Политологи назвали выборную кампанию в Тюменской области беспроблемной для власти

Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область улучшили свои позиции в рейтинге устойчивости субъектов Фонда "Петербургская политика" за август. Эксперты также отметили, что выборная кампания в Тюменской области отличается высокой беспроблемностью для устойчивости региональной власти, передает корреспондент Накануне.RU.

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ЯНАО по-прежнему сохраняет свое место в группе регионов с максимальной устойчивостью, автономии в августе присвоен рейтинг 8,1, на одну десятую больше, чем в июле.

Такая же динамика у Тюменской области, субъект находится в группе регионов с высокой устойчивостью с 7,6 баллами. В августовском рейтинге эксперты "Петербургской политики" опубликовали индекс беспроблемности кампаний для текущей устойчивости действующей региональной власти. Тюменская область отличилась высокой беспроблемностью, это касается как губернаторской кампании, так и выборов в тюменскую городскую думу.

В одной группе рейтинга с Тюменской областью находится Ханты-Мансийский автономный округ, однако автономия в августе потеряла 0,1 балла, рейтинг Югры снизился до 7,6.


Теги: Петербургская политика, рейтинг устойчивости регионов, выбрры в Тюменской области



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Политологи назвали выборную кампанию в Тюменской области беспроблемной для власти

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