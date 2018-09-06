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Присяжные оправдали пермского активиста, обвинявшегося в "отрицании холокоста"

Присяжные вынесли вердикт по обвинению пермского активиста Романа Юшкова в отрицании числа жертв холокоста в 6 млн человек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я полностью оправдан по обвинению в реабилитации нацизма. Факт публикации статьи про число еврейских жертв холокоста присяжные подтвердили, но вины в этом не увидели. Ложкой дегтя стало то, что они признали меня виновным в унижении человеческого достоинства по национальному признаку в статье "Хватит кормить чужаков". По их мнению, я заслуживаю снисхождения. В какое наказание это выльется, узнаем, скорее всего, в 10.00 10 сентября – на эти дату и время назначено следующее заседание", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Отметим, в статье "Хватит кормить чужаков" речь шла о том, что во времена СССР РСФСР производила гораздо больше, чем потребляла, тогда как остальные республики - в частности, среднеазиатские - наоборот.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".


Теги: Роман Юшков, отрицание холокоста, хватит кормить чужаков



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Присяжные оправдали пермского активиста, обвинявшегося в "отрицании холокоста"

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