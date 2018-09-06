СМИ: Шорт-трекист Виктор Ан завершил карьеру и покидает Россию

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил свою профессиональную карьеру.

Как сообщил президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, спортсмен вернется из России в Южную Корею. Это вызвано семейными обстоятельствами. "Хотят, чтобы ребенок учился в Корее", - отметил Кравцов. Он не исключил, что "когда-нибудь" сотрудничество с Аном может быть продолжено.

Ранее сообщалось, что с принявшим российское гражданство корейцем велись долгие переговоры, однако он отказался оставаться в России и работать тренером, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 32-летний Ан пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане. Причина тому - упоминание Ана в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.