В Кургане педофил получил 14 лет строгача

В Кургане вынесли приговор 30-летнему педофилу.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, с 2007 по 2012 года обвиняемый неоднократно совершал в отношении малолетних детей развратные и насильственные действия сексуального характера. Кроме того, злоумышленник делал фотографии и снимал на видео несовершеннолетних, изготавливая порнографические материалы.

Особая сложность расследования уголовного дела обусловлена большим объем следственных и процессуальных действий, спецификой работы с несовершеннолетними потерпевшими и тем, что преступления были выявлены спустя продолжительный период после их совершения.

Суд приговорил фигуранта к 14 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.