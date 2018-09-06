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экономика В России

Росстат: Бензин в России дешевеет второй месяц подряд

Средние розничные цены на бензин в России продолжают падать второй месяц подряд.
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Такие данные сообщили в Росстате. В августе по сравнению с июлем бензин подешевел на 0,3%, дизельное топливо – на 0,1%. Тем временем, к декабрю прошлого года бензин в августе подорожал на 8,8%, а к августу 2017 года – на 11,3%, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в июне из-за резкого роста цен на бензин кабмин решил снизить акцизы и отказаться от второго повышения платежей в июле. Цены на АЗС, по данным Росстата, увеличиваться перестали.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что не видит рисков роста цен на бензин благодаря введению демпфирующего механизма.


Теги: бензин, топливо, АЗС



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Росстат: Бензин в России дешевеет второй месяц подряд

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