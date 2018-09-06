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Власти Германии признали гибель Захарченко политическим убийством

Германия признала покушение на главу ДНР политическим убийством.
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Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. "Тот факт, что мы не используем словосочетание «политическое убийство», не означает, что есть другая оценка", - сообщил он.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нормандский формат урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе работает только при условии, что все участники готовы к переговорам. Берлин со своей стороны готов продолжать переговоры в составе "нормандской четверки", - отметил Бройль, сообщают "Известия".

Напомним, 31 августа в кафе "Сепар" в Донецке взорвалось самодельное устройство, которое, возможно, было активировано с помощью телефонного звонка. Напомним, помимо Захарченко погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным донецких властей, удалось задержать причастных к покушению людей, которые дают показания.


Теги: Германия, Захарченко, убийство



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Власти Германии признали гибель Захарченко политическим убийством

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