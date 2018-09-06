Власти Германии признали гибель Захарченко политическим убийством

Германия признала покушение на главу ДНР политическим убийством.

Об этом сообщил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. "Тот факт, что мы не используем словосочетание «политическое убийство», не означает, что есть другая оценка", - сообщил он.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нормандский формат урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе работает только при условии, что все участники готовы к переговорам. Берлин со своей стороны готов продолжать переговоры в составе "нормандской четверки", - отметил Бройль, сообщают "Известия".

Напомним, 31 августа в кафе "Сепар" в Донецке взорвалось самодельное устройство, которое, возможно, было активировано с помощью телефонного звонка. Напомним, помимо Захарченко погиб его охранник, еще 11 человек пострадали, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным донецких властей, удалось задержать причастных к покушению людей, которые дают показания.