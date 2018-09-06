06 Сентября 2018
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происшествия Свердловская область Уральский ФО

Стрельба в Екатеринбурге: неизвестные обстреляли из автомата Audi

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли Audi A8.
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Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", по словам очевидцев, три человека в масках стреляли из черного автомобиля ВАЗ-2112, предположительно, из автомата "Калашников". За автомобилем злоумышленников началась погоня.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тревожное сообщение о стрельбе в районе улиц Космонавтов и Завокзальной поступило в дежурную часть в 17:30. На место происшествия были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, усиленная следственно-оперативная группа, сыщики уголовного розыска.

(2018)|Фото:

В результате стрельбы никто не погиб, однако водитель Audi 1990 года рождения получил касательное ранение руки.

Полицейские по горячим следам обнаружили в одном из дворов машину, из которой было совершено нападение, и ряд важных вещественных доказательств. В настоящее время предпринимаются меры по задержанию стрелявших.


Теги: стрельба, машина, автомат



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Стрельба в Екатеринбурге: неизвестные обстреляли из автомата Audi

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