Прилетевшие из Дубая в Нью-Йорк пассажиры заразились неизвестной болезнью

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США осмотрели всех пассажиров, прилетевших авиакомпанией Emirates из Дубая в Нью-Йорк.

19 человек признаны больными. 10 пассажиров поместили в больницу, остальные от госпитализации отказались. Точная причина заболевания, поразившая часть пассажиров рейса, пока не известна. В настоящее время специалисты изучают взятые анализы, чтобы установить причину.

Центры по контролю и профилактике заболеваний пока не публикуют официальную информацию на данный счет. По некоторым данным, у прилетевших из Дубая людей кашель, температура и рвота, сообщает ТАСС.